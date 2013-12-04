السعودية ترحل 26 عاملًا مصريًا ضمن حملة ضد ” مخالفي الإقامة “

استقبل مطار القاهرة اليوم الأربعاء 26 عاملًا مصريًا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها، بعد أن ألقت القبض عليهم فى إطار حملاتها ضد مخالفي الإقامة حيث فشلوا فى توفيق أوضاعهم خلال المهلة التى حددتها سلطات المملكة .

وصل المرحلون على الطائرة السعودية رقم 301 والقادمة من جدة حيث تم حمل 21 جوازات سفر وتم السماح لهم بالخروج بعد فحصهم بينما تأخر خروج 5 يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى جدة بعد فقد جوازات سفرهم وتم التأكد من شخصياتهم والسماح لهم بالخروج بعد ست ساعات .

يذكر أن السلطات السعودية قد منحت العمالة الأجنبية على أراضيها مهلة لتوفيق أوضاعهم ثم بدأت فى حملات لترحيل العمالة المخالفة والتى فشلت فى توفيق أوضاعها خلال المهلة .