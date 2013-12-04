15% تراجعا فى أسعار الأسماك بسوق العبور

واصلت أسعار الأسماك بسوق العبور تراجعها حيث انخفضت الأسعار بنسبة 15% بزيادة 2% عن أسعار أمس الثلاثاء.

أكد أحمد هارون تاجر أسماك بسوق العبور، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أسعار الأسماك الشعبية وصل اليوم الأربعاء إلى 15% ومازالت الأسواق تعانى من ضعف الإقبال على شراء الأسماك.

وقال هارون إن السمك البلطى سجل اليوم 12.50 جنيه فى أسواق الجملة ليباع للمستهلك بـ 14 جنيها والبورى 20 جنيها يباع للمستهلك 25 جنيها، والمكرونة البلدى 22.50 تباع فى أسواق التجزئة 25 جنيها وسمك موسى مجمد 29 جنيها يباع للمستهلك 30 جنيها لافتا إلى اختفاء موسى البلدى من الأسواق، وسمك البياض يباع فى أسواق الجملة 25 جنيها، ويصل فى أسواق التجزئة إلى 33 جنيها والقراميط تباع بـ13 جنيها وللمستهلك تصل إلى 15 جنيها.

وقال هارون إن أسعار الجمبرى فى تزايد مستمر ولذلك يتراوح سعر الجمبرى المجمد وسط بين 55 جملة، وللمستهلك 65 جنيها، والبلدى وارد السويس يبدأ من 70 ويصل إلى 75 جنيها، فى أسواق الجملة ليباع للمستهلك بـ80 جنيها والجامبوا 130 وللمستهلك 150 جنيها، وسمك الدنيس، يتراوح سعره من 55 إلى 60 جنيها، ويباع فى أسواق التجزئة من 70 إلى 80 جنيها، والسبيط البلدى من 55 إلى 58 جنيها وفى أسواق التجزئة يباع من 60 إلى 65 جنيها، والمستورد 52 جنيها وفى أسواق التجزئة يصل إلى 55 جنيها للكيلو.

ومن جانبه أكد خالد أبو ضيف تاجر اسماك بسوق العبور إن أسماك بحيرة أسوان متوفرة وبأسعار مناسبة ولكن ضعف الإقبال السبب الرئيسى فى أزمة تجار السمك حيث يتراوح سعر سمك الشبار بين 4.50 و5.50 ويباع للمستهلك بـ7 جنيهات بلطى كبير من 14 إلى 15 جنيها، وللمستهلك 16 جنيها قشر بياض 35 جنيها ويباع تجزئة 38 جنيها، والمكرونة البلدى 25 جنيها تباع للمستهلك 30 جنيها حسب حجمها.