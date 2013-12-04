وكيل ماركينهو لاعب روما ينفى شائعات انتقاله الى الانتر

نفى وكيل ماركينهو لاعب خط وسط نادى روما الشائعات التى ترددت فى الاونة الاخيرة عن قرب انتقال اللاعب الى الانتر ميلان عند فتح باب الانتقالات الشتوية فى يناير القادم .

> وكان ماركينهو البالغ من العمر 27 عاما قد عانى من تراجع مستواه منذ انتقاله الى روما فى عام 2012 قادما من فلومينسى البرازيلى . وفى الوقت الذى اشارت فيه الكثير من التقارير الى قرب رحيل اللاعب الصربى زدرافكو كوزمانوفيتش عن الميلان ، ثارت شائعات عن ان البرازيلى ماركينهو سوف ينضم قريبا الى النيراتزوى.

> غير ان مارشيو ريفيلينو وكيل ماركينهو نفى هذه المزاعم وقال ان اللاعب لا يرغب فى ترك ناديه فى يناير وقال ” لقد لعب ماركينهو ضمن التشكيلة الاساسية لروما فى المباراة الاخيرة امام اتلانتا كما انه كان ضمن البدلاء فى مباراة كاليارى”.

> ثم اضاف قائلا ” لقد عقدنا لقاء مع المدير الادارى للنادى والتر ساباتينى حيث لم يقل لنا خلال هذا اللقاء اى شئ عن مسألة الانتقال الى الانتر . ودعونا الان لا نتحدث عن المستقبل ونكتفى بالحديث عن الحاضر الا وهو انه الان لاعب فى روما ” .

أ.ش.أ