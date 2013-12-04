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ضبط مسجل خطر متهم في 22 قضية متنوعة بدمياط

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ضبط مسجل خطر متهم في 22 قضية متنوعة بدمياط ضبط مسجل خطر متهم في 22 قضية متنوعة بدمياط

ألقى ضباط مباحث مركز دمياط بقيادة الرائد حسين القندقلى رئيس مباحث مركز دمياط و ضباط وأفراد وحدة مباحث مركز شرطة دمياط القبض على المسجل الخطر “أحمد حسن زيدان .ح” وشهرته ( أحمد الربيع ) 28 سنة عاطل ومقيم بـ(المحلة الكبرى / غربية)،والمسجل جنائياً تحت رقم 563 فئة “أ” في مجال فرض سيطرة ونفوذ.

وسبق اتهامه في عدد ( 22 ) قضية ما بين ( قتل شروع في قتل و سلاح ناري و مقاومة سلطات و دعارة ) وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية ألية عيار 7.62 × 39 مكتملة الأجزاء الرئيسية.

وعدد ( 5 ) طلقة من ذات العيار .. وذلك أثناء تواجده بدائرة المركز .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20668/159 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2013م .

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