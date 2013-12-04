ضبط مسجل خطر متهم في 22 قضية متنوعة بدمياط

ألقى ضباط مباحث مركز دمياط بقيادة الرائد حسين القندقلى رئيس مباحث مركز دمياط و ضباط وأفراد وحدة مباحث مركز شرطة دمياط القبض على المسجل الخطر “أحمد حسن زيدان .ح” وشهرته ( أحمد الربيع ) 28 سنة عاطل ومقيم بـ(المحلة الكبرى / غربية)،والمسجل جنائياً تحت رقم 563 فئة “أ” في مجال فرض سيطرة ونفوذ.

وسبق اتهامه في عدد ( 22 ) قضية ما بين ( قتل شروع في قتل و سلاح ناري و مقاومة سلطات و دعارة ) وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية ألية عيار 7.62 × 39 مكتملة الأجزاء الرئيسية.

وعدد ( 5 ) طلقة من ذات العيار .. وذلك أثناء تواجده بدائرة المركز .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20668/159 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2013م .