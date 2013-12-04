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روما يتنافس مع ارسنال وتشيلسى على ضم سانابريا نجم برشلونة الشاب

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روما يتنافس مع ارسنال وتشيلسى على ضم سانابريا نجم برشلونة الشاب روما يتنافس مع ارسنال وتشيلسى على ضم سانابريا نجم برشلونة الشاب

صرحت مصادر فى روما بأن النادى يسعى من اجل ضم انطونيو سانابريا مهاجم برشلونة الشاب عند فتح باب الانتقالات الشتوية فى يناير القادم .
> ويذكر ان عقد سانابريا البالغ من العمر 17 عاما مع النادى الكتالونى يتضمن شرطا جزائيا قيمته 3 ملايين يورو. ورغم ان اللاعب الباراجوانى الشاب لم يشارك حتى الان فى اى مباراة من مباريات الفريق الاول للبارسا الا ان المصادر قالت ان روما ارسل بالفعل عددا من مسئوليه الى اسبانيا لبحث صفقه ضمه.
> وأكد راؤول فيردو وكيل سانابريا ان روما بالاضافة الى بعض الاندية الكبيرة الاخرى تبدى اهتمامها باللاعب غير انه رفض مع ذلك ان يستبعد امكانية ان يوقع عقدا لمدة طويلة مع البارسا.
> وقال فيردو ” ان روما يبدى رغبة حقيقية فى التعاقد مع سانابريا كما ان بعض الاندية الاخرى اظهرت اهتمامها به ومن بينها ارسنال وتشيلسى ويوفنتوس واودينزى”.
> واضاف قائلا ” سنقوم باتخاذ قرارنا النهائى خلال اليومين او الايام الثلاثة القادمة حيث ان هذا القرار سيؤذن ببدء مرحلة مهمة جديدة فى اطار المسيرة الكروية لانطونيو” .

 

أ.ش.أ

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