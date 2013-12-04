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رئيس الإمارات يقبل دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران

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رئيس الإمارات يقبل دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران رئيس الإمارات يقبل دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران

رحب رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأربعاء، بالدعوة التي تلقاها لزيارة إيران التي تسعى لتحسين علاقاتها مع دول الخليج، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إلى الإمارات، وهي الأولى لوزير خارجية إيراني منذ تولي حسن روحاني، منصب الرئاسة في إيران، حيث أكد الجانبان سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد رئيس الإمارات أثناء استقباله لـ«ظريف» ترحيب الإمارات بتوقيع الاتفاق التمهيدي بين إيران والدول الكبرى «5+1» حول برنامجها النووي، كما أكد تطلع الإمارات إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أن وزير خارجية إيران حمل دعوة من الرئيس الإيراني إلى نظيره الإماراتي لزيارة طهران، وقالت إن «آل نهيان» قبل الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وحمل وزير خارجية إيران معه أيضًا موقف الإيرانية الجديدة برئاسة حسن روحاني وسعيها إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية، وتأكيده على أن إيران تعطي أهمية فائقة للعلاقات مع جيرانها، خصوصا دولة الإمارات.

كما قبل نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، دعوة حملها «ظريف» إليه من «روحاني» لزيارة إيران.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الإمارات في إطار جولته الإقليمية الأخيرة التي شملت كلا من الكويت وعمان وقطر، وهي تعتبر، بحسب المراقبين، استكمالا لمباحثات بدأها نظيره الإماراتي في طهران أثناء زياره له قبل أيام إلى هناك

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