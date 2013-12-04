"اليوم السابع": مفاجأة.. تجميد أموال مبارك فى سويسرا ينتهى فى فبراير

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غد الخميس، بأول حوار مع عمرو موسى، بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين لكتابة الدستور، والذى أكد خلاله عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقعه انتهاء نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ"نعم".

وتحت عنوان "مفاجأة.. تجميد أموال مبارك فى سويسرا ينتهى فى فبراير"، يتقصى "اليوم السابع" غداً، مصير أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعدما أكدت الخارجية السويسرية أن الأموال سيتم ردها حال نجاح محاميه فى إثبات عدم تورطه فى قضايا فساد.

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