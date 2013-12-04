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بالصور.. المصريون بهولندا يشاركون احتفال سفارة الإمارات بالعيد الوطنى

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أقامت سفارة دولة الإمارات بهولندا، حفل استقبال رسمى بكبرى الفنادق بلاهاى، بمناسبة الذكرى رقم 42 للعيد الوطنى للاتحاد الإماراتى برعاية السفير عبد الله حمدان سفير دولة الإمارات المعتمد لدى مملكة هولندا والقنصل الإماراتى وممثلى البعثة الإماراتية.

وشارك احتفال العيد الوطنى لدولة الإمارات كل من الهيئة القبطية الهولندية برئاسة بهاء رمزى، ورجل الأعمال المصرى نشأت رشدى وجون سدراك نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية، والمهندس سامى القاضى المتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا، وفاروق إبراهيم رئيس منتدى الربيع العربى والسفير المصرى لدى هولندا.

حضر الحفل عدد من كبار مسئولى الهولندية من بينهم ممثلون لبعض الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية ورؤساء عدد من الجامعات والمعاهد العليا الهولندية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة هولندا، كما حضره قضاة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية من بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد تضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم وثائقى تاريخى لدولة الإمارات العربية تخللته مشاهد لمعالم سياحية ومشاريع استثمارية بالإمارات، كما تم توزيع الكتب والمطبوعات التعريفية لدولة الإمارات.

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مصر 365

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