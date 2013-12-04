المتحدثة باسم الإبراهيمى تنفى أية نية لتأجيل موعد جنيف 2

نفت خولة مطر المتحدثة باسم المبعوث الدولى العربى للازمة السورية الأخضر الإبراهيمى أية نية لتأجيل موعد مؤتمر جنيف 2 عن موعده المقرر فى الثانى والعشرين من يناير المقبل.

وقالت مطر، فى تصريح، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن الإبراهيمى بأن صعوبات لوجستية مرتبطة بالمؤتمر قد تؤدى إلى تغيير موعده هو غير صحيح على الإطلاق، وأن المبعوث الدولى تحدث فقط عن بعض الصعوبات فى توفير غرف بالفنادق فى جنيف وصعوبات لوجستية.

وأضافت أن تأجيل موعد مؤتمر جنيف 2 للسلام فى سوريا غير وارد على الإطلاق وأنه سيتم تذليل كافة العقوبات التى تعترض عقده فى هذا الموعد.