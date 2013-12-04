الخطوط الجوية السورية تقلص رحلاتها إلى مصر لـ3 رحلات أسبوعيا

قررت الخطوط الجوية السورية، اليوم، تقليص رحلاتها بين دمشق واللاذقية ومصر إلى ثلاث رحلات أسبوعيا بدلا من 17 رحلة أسبوعيا، قبل تطبيق إجراءات دخول السوريين لمصر منذ عدة شهور.

صرح محمد سليمان مدير محطة الخطوط السورية بمطار القاهرة، أنه يتم حاليا تسيير رحلتين أسبوعيا بين القاهرة ودمشق واللاذقية يومى السبت والخميس من كل أسبوع، ورحلة ثالثة من برج العرب بالإسكندرية يوم الاثنين، ليصل إجمالى رحلاتنا الأسبوعية مع مصر إلى ثلاث فقط، بعد أن كانت 17 رحلة أسبوعيا، وبمعدل يومى يصل فى مواسم الذروة إلى أربع رحلات يوميا، حيث بدأ معدل الرحلات ينخفض تدريجيا حتى وصل إلى هذا المعدل المتدنى.

وقال سليمان، "جاء هذا التدهور الكبير فى حركة الركاب والرحلات بسبب الإجراءات الجديدة التى اتخذتها السلطات المصرية لدخول السوريين إليها؛ حيث تشترط ضرورة حصولهم على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة، وهو ما حد من حركة الركاب والسفر بين مصر وسوريا، ونأمل أن تخفف مصر قريبا من إجراءات الدخول المشددة على السوريين، واستعادة حركة السفر لطبيعتها".