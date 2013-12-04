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وصول 26 عاملا مصريا بعد ترحيلهم من السعودية لانتهاء إقامتهم

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وصول 26 عاملا مصريا بعد ترحيلهم من السعودية لانتهاء إقامتهم وصول 26 عاملا مصريا بعد ترحيلهم من السعودية لانتهاء إقامتهم

استقبل مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، 26 عاملا مصريًا، قامت السلطات بترحيلهم من أراضيها.

وكانت السلطات السعودية، ألقت القبض على المواطنين المصريين، فى إطار حملاتها ضد مخالفى الإقامى، حيث فشلوا فى توفيق أوضاعهم خلال المهلة، التى حددتها سلطات المملكة.

وصل المرحلون على رحلة الخطوط السعودية رحلة رقم 301 والقادمة من جدة، حيث تم حمل 21 جوازات سفر، وتم السماح لهم بالخروج بعد فحصهم، بينما تأخر خروج خمسة، حيث يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى جدة، بعد فقد جوازات سفرهم، وتم التأكد من شخصياتهم والسماح لهم بالخروج بعد ست ساعات.

يذكر أن السلطات السعودية قد منحت العمالة الأجنبية على أراضيها مهلة لتوفيق أوضاعهم، ثم بدأت فى حملات لترحيل العمالة المخالفة، والتى فشلت فى توفيق أوضاعها خلال المهلة.

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مصر 365

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