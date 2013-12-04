إلغاء 5 رحلات طيران لعدم وجود ركاب

ألغت خمس شركات طيران عاملة بمطار القاهرة اليوم الأربعاء، رحلاتها من وإلى القاهرة بسبب انخفاض عدد ركابها وعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا، فى الوقت الذى لجأت فيه بعض شركات الطيران لتقديم عروض تشجيعية لتنشيط حركة السفر.

صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة: تلقينا إشارة من مصر للطيران بإلغاء رحلتين الأولى برقم 787 والمتجهة إلى ميونيخ والثانية برقم 791 متجهة إلى روما، لعدم وجود ركاب ومن الخطوط الأردنية بإلغاء رحلتها رقم 502 والمتجهة إلى عمان والمصرية العالمية بإلغاء رحلتها رقم 108 والمتجهة إلى الطائف بالسعودية ومن شركة "جوبتر إير" بإلغاء رحلتها رقم 110 والمتجهة إلى جوبا بجنوب السودان، وذلك لعدم وجود ركاب على الرحلات.

وقالت المصادر: إن معدل امتلاء معظم الطائرات يتراوح حاليا ما بين 55 و 60 % حيث تناور شركات الطيران خاصة مصر للطيران بطرازات الطائرة، حيث نسبة الامتلاء بينما تقوم شركات الطيران مثل الخطوط التركية ومصر للطيران بتقديم عروض تشجيعية وتخفيضات على تذاكر السفر لتشجيع وتنشيط حركة السفر والركاب على طائراتها.