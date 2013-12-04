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الأهلي يخسر من المقاولون في مواجهة ' عنيفة ' قبل مونديال الأندية

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الأهلي يخسر من المقاولون في مواجهة ' عنيفة ' قبل مونديال الأندية الأهلي يخسر من المقاولون في مواجهة ' عنيفة ' قبل مونديال الأندية

خسر الأهلي بهدف دون مقابل في مواجهة المقاولون العرب وديا خلال المباراة الأخيرة قبل سفر الفريق إلى المغرب حيث المشاركة في كأس العالم للأندية يوم السابع من ديسمبر الجاري.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد فاروق لاعب المقاولون، وشهد اللقاء العديد من المشاحنات بين لاعبي الفريقين بسبب الحماس الزائد الذي خاض به ذئاب الجبل المواجهة الودية.

واشتبك أكثر من لاعب من الأهلي خوفا من تعرضهم لإصابات قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية.

وتعرض حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، ويخضع لاختبار يوم الخميس لتحديد طريقة العلاج وفرص لحاقه بمواجهة جوانزو يوم 14 ديسمبر.

فيما أصيب السيد حمدي بكدمة قوية في الأنكل.

وقرر محمد يوسف المدير الفني للأهلي منح الفريق راحة يوم الخميس.

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