الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتتكون بعض السحب على الجبال بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة تنشط فوق البحر والمناطق المكشوفة مع آخر الليل وصباح الجمعة وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الشمالية في الصباح الباكر.

الرياح جنوبية شرقية - شرقية / 14 - 28 كم/ساعة خلال الصباح و الليل تصل 40 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة مع آخر الليل وصباح الجمعة وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 16 - 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء بوجه عام .

البحر متوسط يضطرب مع اخر الليل وصباح الجمعة الموج بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الي اربعة أقدام بالعمق يصل ستة اقدام مع اخر الليل وصباح الجمعة .

يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الواحدة و51 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و 39 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء .

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 18 95 40.

> دبي 30 20 90 35.

> الشارقة 30 17 90 35.

> عجمان 30 17 85 30.

> أم القيوين 30 16 90 35.

> رأس الخيمة 30 15 95 45.

> الفجيرة 28 19 75 40.

> العين 30 18 95 30.

> ليوا 31 16 95 45.

> الرويس 29 19 90 40.

> السلع 29 18 90 35.

> دلما 27 20 90 55.

> طنب الكبرى 26 20 80 50.

> طنب الصغرى 26 20 80 50.

> أبوموسى 26 20 85 50.