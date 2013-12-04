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بالصور.. الهلباوى يدعو أهالى المنوفية للمشاركة فى الاستفتاء

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قال كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين "إنه لا يمكن وجود شىء يرضى الجميع.. وبالتالى الدستور لن يرضى الجميع.. وتابع لقد قمنا بعمل لائحة لتنظيم العمل إلى 5 لجان فرعية لمجموعة الخمسين و50 احتياطياً وتقسيم ذلك على لجان فرعية إحداها تدرس الدولة ومقوماتها الأساسية وهويتها وأخرى تدرس نظام الحكم ".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مركز الإعلام بشبين الكوم بعنوان " الدستور الجديد والاستفتاء عليه" بحضور الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، والدكتورة فاطمة الدمرداش، واللواء عبد المعز عمر، نائب مدير الأمن ومنى المليجى مدير مركز الإعلام وممثلى الأزهر والقوى السياسية وبعض الطلاب والأخوة المسيحيين.
> وأكد الهلباوى أنه من مميزات الدستور أنه لأول مرة يتم تثبيت نسبة من الإنتاج للبحث العلمى وهى من 1% إلى 4% للتعليم و2% للصحة وباب الحريات لا يقل عن دساتير دول أخرى وأكثر انضباطا وأكثر إحكاما.

وفى نهاية الندوة وجه الهلباوى الدعوة لجميع أهالى المنوفية بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

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