الاحتفال بالعيد الفضي لإنشاء أول مصنع تمور بالوادي الجديد نهاية الشهر الجاري‎

تستعد محافظه الوادى الجديد أواخر الشهر الجارى لتنظيم احتفالا بالعيد الفضى و مرور 50 عام على إنشاء أول مصنع للتمور وإنتاج البلح بالوادى الجديد تحت رعايه اللواء محمود خليفه محافظ الوادى الجديد.

يذكر أن هذا المصنع ،قد أنشئ عام 1963 مع وصول أول قوافل التعمير للمحافظة ،إذ يعد محصول البلح هو المحصول الرئيسى للمحافظه والذى يعتمد عليه مزارعى الوادى الجديد من الناحية الاقتصادية.

وقال نبيل البرى مدير العلاقات العامة بمحافظة الوادى الجديد :” إنه سوف يتم تكريم كل من ساهم فى تطوير صناعه التمور بالوادى الجديد وعدد من القيادات التى عملت بالمصنع أمثال المهندس محمد سويلم والذى شهدت صناعه البلح أثناء عمله بالمصنع تطوراً كبيراً جداً من حيث الزراعه وخدمه أشجار النخيل حتى مرحله الجنى والصناعه والتسويق والذى يعتبره المزارعين فى الوادى الجديد رائداً من رواد تطوير هذه الصناعه ومساهماته الفعالة فى رفع كفائة المحصول.

فى سياق متصل سيستضيف الحفل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا المجال لتسويق المنتج ،بالإضافة إلى تكريم عدد من مزارعى النخيل وإقامة معرض لمنتجات التمور بالمحافظة ،وعقد مؤتمر علمي يضم الباحثين والمهتمين بصناعة التمور بمصر.