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وزيرة إيطاليا: منح الجنسية للمواليد الأجانب مطلع العام

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وزيرة إيطاليا: منح الجنسية للمواليد الأجانب مطلع العام وزيرة إيطاليا: منح الجنسية للمواليد الأجانب مطلع العام

تعهدت وزيرة التكامل الايطالية سيسيل كيينج اليوم الأربعاء بتعديل قانونى مطلع العام المقبل يمنح الجنسية للأطفال الأجانب الذين يولدون فى إيطاليا فى تحد لمعارضين للتعديل، وبعضهم من التحالف التى تنتمى إليه.

وقالت كيينج فى مؤتمر صحفى بنادى الصحافة الأجنبية فى العاصمة روما: "لم نتوقف ودورى فى هذه اللحظة حاسم. الدفع صوب الموافقة على هذا الإصلاح فى الأشهر الأولى من عام 2014".

ويشكل هذا التصريح الالتزام الأوضح حتى الآن من قبل عضو فى الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء أنريكو ليتا والتى تشهد انقساما حول هذه القضية.

يشار إلى أن تعديل القانون يمثل هدفا بالنسبة لرئيس الحكومة، والحزب الديمقراطى "يسار وسط" الذى تنتمى إليه الوزيرة.

ولكن الشريكة الرئيس فى الحكم، حزب "يمين الوسط الجديد" المحافظ الذى ينتمى إليه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنجيلينو ألفانو، يعارض تعديل القانون.

ولذلك أن يسبب تصميم كيينج على الدفع نحو التعديل أزمة داخل الائتلاف الحاكم.

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مصر 365

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