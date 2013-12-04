أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 خطوات لتطهير العقل والنفس والجسم يومياً

Google+ Print
3 خطوات لتطهير العقل والنفس والجسم يومياً 3 خطوات لتطهير العقل والنفس والجسم يومياً

كيف يمكن أن تهرب من ضغوط الحياة وملاحقة مشكلاتها ومتاعبها لك؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص أولا بأول من كل الأسباب الحياتية اليومية المؤرقة التى تسبب له الشعور بالضيق والضغط والإزعاج؟

يقدم الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة سابقا، طريقة سهلة ومبسطة لتصفية العقل والبدن والنفس، الثالوث المكون لكلمة إنسان، ولكى يتخلص من كل ما يؤرقه يوما بعد يوم فى 3 خطوات فقط لا غير، وهى بالترتيب:

أولا.. كلما فاجأك عامل مؤرق معنوى أو نفسى خلال اليوم، فى البيت أو العمل أو المدرسة أو الجامعة، قل لنفسك "سوف ينتهى اليوم، هذا الشعور السيئ الذى أشعر به"، وكن واثقا وأنت ترددها، وكررها على مسامعك أكثر من مرة حتى تشعر بيقينك منها، ومن رحمة الله عز وجل.

ثانياً.. قم بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية على أنها "مؤقتة" بمعنى أنك سوف تتخلص من هذا العبء فى نهاية اليوم، ولن يبيت معك لغد، وعزز هذا التفكير لديك لتستطيع بالفعل التخلص من ضغوطك، وحتى لا يتراكم عليك الضغط النفسى فيزيد همك أكثر من الضغط الحقيقى.

ثالثاً.. وأنت وحدك، سلط نظرك على شىء صافٍ لا تفاصيل فيه لمدة لا تقل عن الخمس دقائق، أى سلط عينيك بالنظر إلى أعلى، سقف الحجرة على سبيل المثال، أو البحر، أو السماء أو أى شىء صافٍ لا يشوبه الكثير، واترك نفسك سارحا فيه لعدة دقائق، لا تفكر خلال فيما يزعجك، بل فكر فى مدى صفاء هذا الشكل، وفكر كيف تم صنعه وضبطه ليكون صافيا هكذا، وبعد الانتهاء من هذه الدقائق القصيرة سوف تجد نفسك قد تخلصت من أكثر الأعباء اليومية وتأثيرها النفسى عليك، ولن تجد عقلك يفكر فيها أو يسترجعها مثلما كان يفعل، كما سوف تغمرك سعادة خرافية تنقيك من همومك.

هذه الخطوات تنقى العقل من تفاصيل المشكلات، والنفس من الشعور السيئ التى أحدثته الأزمات، والبدن من الإرهاق الذى يقع عليه كانعكاس لحالته النفسية غير الجيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365