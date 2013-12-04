3 خطوات لتطهير العقل والنفس والجسم يومياً

كيف يمكن أن تهرب من ضغوط الحياة وملاحقة مشكلاتها ومتاعبها لك؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص أولا بأول من كل الأسباب الحياتية اليومية المؤرقة التى تسبب له الشعور بالضيق والضغط والإزعاج؟

يقدم الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة سابقا، طريقة سهلة ومبسطة لتصفية العقل والبدن والنفس، الثالوث المكون لكلمة إنسان، ولكى يتخلص من كل ما يؤرقه يوما بعد يوم فى 3 خطوات فقط لا غير، وهى بالترتيب:

أولا.. كلما فاجأك عامل مؤرق معنوى أو نفسى خلال اليوم، فى البيت أو العمل أو المدرسة أو الجامعة، قل لنفسك "سوف ينتهى اليوم، هذا الشعور السيئ الذى أشعر به"، وكن واثقا وأنت ترددها، وكررها على مسامعك أكثر من مرة حتى تشعر بيقينك منها، ومن رحمة الله عز وجل.

ثانياً.. قم بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية على أنها "مؤقتة" بمعنى أنك سوف تتخلص من هذا العبء فى نهاية اليوم، ولن يبيت معك لغد، وعزز هذا التفكير لديك لتستطيع بالفعل التخلص من ضغوطك، وحتى لا يتراكم عليك الضغط النفسى فيزيد همك أكثر من الضغط الحقيقى.

ثالثاً.. وأنت وحدك، سلط نظرك على شىء صافٍ لا تفاصيل فيه لمدة لا تقل عن الخمس دقائق، أى سلط عينيك بالنظر إلى أعلى، سقف الحجرة على سبيل المثال، أو البحر، أو السماء أو أى شىء صافٍ لا يشوبه الكثير، واترك نفسك سارحا فيه لعدة دقائق، لا تفكر خلال فيما يزعجك، بل فكر فى مدى صفاء هذا الشكل، وفكر كيف تم صنعه وضبطه ليكون صافيا هكذا، وبعد الانتهاء من هذه الدقائق القصيرة سوف تجد نفسك قد تخلصت من أكثر الأعباء اليومية وتأثيرها النفسى عليك، ولن تجد عقلك يفكر فيها أو يسترجعها مثلما كان يفعل، كما سوف تغمرك سعادة خرافية تنقيك من همومك.

هذه الخطوات تنقى العقل من تفاصيل المشكلات، والنفس من الشعور السيئ التى أحدثته الأزمات، والبدن من الإرهاق الذى يقع عليه كانعكاس لحالته النفسية غير الجيدة.