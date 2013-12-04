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خالد النبوي يتحفل بفيلم المواطن بمفرده

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خالد النبوي يتحفل بفيلم المواطن بمفرده خالد النبوي يتحفل بفيلم المواطن بمفرده

احتفل الفنان خالد النبوي بعرض فيلمه الجديد THE CITIZEN في سينما سيتي ستارز وهو الفيلم الذي ثارت حوله ضجة كبيرة باعتباره أحدث الأفلام الأمريكية التي يقوم ببطولتها خالد النبوي
بالرغم من كل ما أثير من ضجة حول الفيلم إلا أن العرض الخاص كان شبه خالي تماما من الفنانين باستثناء المخرج عادل أديب وزوجته منال سلامة
والأكثر غرابة هو رأي بعض من شاهد الفيلم حيث وصفه أحدهم بأنه فيلم سطحي مع فنانين أجانب غير مشهورين ولم يكن يستحق كل ما أثير حوله من ضجة في حين رأي آخرين أنه فيلم متميز ويمثل إضافة هامة لمشوار خالد النبوي في السينما العالمية.

 

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