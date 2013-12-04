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«البشير»: «سد النهضة» سيعود بالنفع على المنطقة.. وأدعو مصر للاستفادة منه

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«البشير»: «سد النهضة» سيعود بالنفع على المنطقة.. وأدعو مصر للاستفادة منه «البشير»: «سد النهضة» سيعود بالنفع على المنطقة.. وأدعو مصر للاستفادة منه

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إن بلاده موافقة على قيام سد «النهضة»، الذي يُجرى بناؤه حاليًا في إثيوبيا، وأضاف: «ليس موقفًا سياسيًا، ولكنه موقف ينبع من قناعة الخرطوم بفائدة السد الاقتصادية لدول الإقليم».

وأكد «البشير» أن السد سيكون له فوائد كبرى ستعود على دول المنطقة بما فيها ، نافيًا ما تردد حول وجود أضرار له على الدول المحيطة به، ودعا مصر إلى الاستفادة من الفوائد المتوقعة من السد

وأشار «البشير»، في كلمة بولاية القضارف بشرق السودان برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، أن سد «النهضة» ستكون له فوائد أخرى، وأبدى استعداد السودان للتعاون من خلال اللجنة المشتركة لتقييم السد والتي تضم بجانبه كلًا من مصر وإثيوبيا.

وأكد «البشير» أن السد سيكون له فوائد كبرى ستعود على دول المنطقة بما فيها مصر، نافيًا ما تردد حول وجود مضار له على الدول المحيطة به، ودعا مصر إلى الاستفادة من الفوائد المتوقعة من السد.

وأضاف أنه اتفق مع «ديسالين» على إنشاء منطقة تجارية حرة في الحدود المشتركة في منطقتي القلابات والمتمة، وتعهد بإزالة العوائق أمام حركة المواطنين والتجارة بين حدود البلدين.

وأشار إلى أنه بعد الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا والربط عبر الطرق المسفلتة، ستتجه البلدان للربط عبر خطوط السكة الحديد.

وافتتح «البشير» و«ديسالين» مشروع ربط كهربائي بين البلدين في منطقة القضارف، حيث تبيع أديس أبابا الكهرباء للخرطوم بأسعار تفضيلية.

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