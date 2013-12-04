أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوزيل: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم

Google+ Print
أوزيل: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم أوزيل: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم

(إفي) - يرى الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، أن الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم.

وأوضح أوزيل أنه يقول ذلك من واقع خبرته بعد أن لعب في أقوى ثلاث دوريات في العالم هي: إسبانيا وألمانيا وبريطانيا.

وفي مقابلة مع مجلة (4-4-2) الإنجليزية كشفت عن مقتطفات منها اليوم الأربعاء، قال أوزيل: "لقد لعبت في أقوى ثلاث دوريات في العالم لذا أعي ما أقوله جيدا عندما أصرح بأن الدوري الإنجليزي هو الأفضل."

وتابع لاعب ريال مدريد السابق "فهناك منافسة قوية بين كل الفرق، وأي فريق يمكنه التتويج باللقب".

وعن مركزه داخل الملعب أشار أوزيل إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يكون في خط الوسط لأنه يمنحه الحرية في التحرك، ولكن هناك أوقات يستوجب فيها الوضع تغيير مركزه لذا لا يمانع في أن يلعب في مركز آخر.

وأوضح أوزيل أن قيام اللاعب بتغيير مركزه داخل المستطيل الأخضر يساهم في تطوره ونجاحه، فيما قال إنه يلعب بنفس الطريقة سواء مع فريقه أو مع منتخب ألمانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع