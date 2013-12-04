أوزيل: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم

(إفي) - يرى الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، أن الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم.

وأوضح أوزيل أنه يقول ذلك من واقع خبرته بعد أن لعب في أقوى ثلاث دوريات في العالم هي: إسبانيا وألمانيا وبريطانيا.

وفي مقابلة مع مجلة (4-4-2) الإنجليزية كشفت عن مقتطفات منها اليوم الأربعاء، قال أوزيل: "لقد لعبت في أقوى ثلاث دوريات في العالم لذا أعي ما أقوله جيدا عندما أصرح بأن الدوري الإنجليزي هو الأفضل."

وتابع لاعب ريال مدريد السابق "فهناك منافسة قوية بين كل الفرق، وأي فريق يمكنه التتويج باللقب".

وعن مركزه داخل الملعب أشار أوزيل إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يكون في خط الوسط لأنه يمنحه الحرية في التحرك، ولكن هناك أوقات يستوجب فيها الوضع تغيير مركزه لذا لا يمانع في أن يلعب في مركز آخر.

وأوضح أوزيل أن قيام اللاعب بتغيير مركزه داخل المستطيل الأخضر يساهم في تطوره ونجاحه، فيما قال إنه يلعب بنفس الطريقة سواء مع فريقه أو مع منتخب ألمانيا.