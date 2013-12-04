حبس تاجر مخدرات بعد ضبطه بـ200 شريط مواد مخدرة

أمر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف ، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجلب المواد المخدرة من القاهرة وترويجها في عدة قرى بمركز سمسطا ، وتم التحفظ على المضبوطات لفحصها .

وتبين من تحريات النقيب أحمد عبدالعال معاون مباحث قسم سمسطا بإشراف الرائد أحمد هديب رئيس مباحث سمسطا ،أن المدعو “عزت محمد الصغير” 30 سنة عاطل من قرية بنى حلة بمركز سمسطا تردد على عدة قرى متاخمة لقريته ،ما أثار شكه وريبته ودفعه لرصد مواعيد قدومه وحصر الأماكن التي تتردد عليها.

وأثناء قيامه بتوزيع اقراص مخدرة “ترامادول”،ألقى القبض عليه وبحوزته 200 شريط مخدر.

وتحرر محضر ضده و اعترف بإتجاره للأقراص المخدرة وجلبها من القاهرة وترويجها على عدد من القرى فى سمسطا.