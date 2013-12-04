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زيارة مفاجئة من محافظ بورسعيد لمدرسة 6 أكتوبر بنات

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زيارة مفاجئة من محافظ بورسعيد لمدرسة 6 أكتوبر بنات زيارة مفاجئة من محافظ بورسعيد لمدرسة 6 أكتوبر بنات

 

لليوم الثانى على التوالى قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بعمل جولة تفقدية مفاجئة لمدارس بورسعيد ،شملت مدرسة 6 أكتوبر.

وأبدى محافظ بورسعيد بعض الملاحظات عليها ،محذراً بأنه سيتخذ أقصى الإجراءات وإن اضطر لإغلاق المدرسة، كما أعطى مهلة للتنفيذ .

وشملت الجولة مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بحى الزهور والتى أثنى على مستواها السيد المحافظ .

وتفقد محافظ بورسعيد خلال جولته مصنع إعداد التغذية المدرسية ،خطوط الانتاج و المواد التى تدخل فى التصنيع .

كما شدد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة السلامة الغذائية و تواجد يومى للجنة السلامة الغذائية ،حفاظاً على سلامة الطلاب.

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