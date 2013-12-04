البلتاجي : مرسي هو رئيس مصر القادم لمدة 8 سنوات

انتقد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، المحبوس حاليا بسجن طرة على ذمة قضايا، إقرار عدم جواز عزل وزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي، إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن التسريب السابق الذي نص على تحصين شخص السيسي كان صحيحا رغم إنكار لجنة الدستور له.



البلتاجى أكد عبر صفحته الشخصية بـموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المواد الجوهرية في مشروع الدستور تأتي من خارج اللجنة وبالأمر النافذ، كما أكدت التعديلات الدستورية بأن السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد لمدة 8 سنوات بصرف النظر عن الأسماء التي ستكون في موضع رئيس جمهورية أو رئيس وزراء، بحسب قوله.

شبكةعيونالإخبارية

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