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بالصور.. تجربة على إخماد حريق فى "الثانوية الصناعية بنات" بكفر الشيخ

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عقدت اليوم ندوة بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية للبنات بحضور اللواء محمد ضياء مدير إدارة الحماية المدنية، تجربة، تضمنت شرحا وافيا لكل الإجراءات الواجب اتباعها حال نشوب حريق أو العثور على جسم غريب.

كما شملت الندوة شرحاً نظرياً وعملياً عن تلك الإجراءات، والتقى مدير إدارة الحماية المدنية بمجموعة من الطالبات شرح أمامهن عملياً صور تدخل قوات الحماية المدنية فى حالات الحرائق البسيطة فى المدارس وكذا تدريب الطالبات عمليا على مكافحة الحرائق.

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