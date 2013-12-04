وزير الشباب يعتمد 9 ملايين جنيه للأنشطة الشبابية بكفر الشيخ

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، عن اعتماد مبلغ 9 ملايين جنيه لدعم الأنشطة الشبابية ومراكز الشباب بدائرة محافظة كفر الشيخ؛ لاستكمال الاحتياجات والأدوات الرياضية حتى تكون مزودة بكافة المستلزمات والأجهزة الرياضية الحديثة، حتى يتمكن الشباب من استخدامها فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم .

كما أعلن الوزير، خلال زيارته لمركز شباب قرية محلة القصب مركز كفر الشيخ، اعتماد 50 ألف جنيه لتزويد المركز بالأساس والمقاعد الخاصة بمقر النادى الاجتماعى بالمركز، وصرف حديقة أطفال كاملة للمركز من وزارة الشباب، وإنشاء مشاية وأحواض لزراعة النباتات بمركز مقام على مساحة 4400متر، والذى أنشئ في عام 1994.

كما أعلن الوزير، موافقته على تنجيل ملعب كرة القدم الكبير بقرية أبو زيادة مركز دسوق، والبدء فورًا لإجراء هذه الأعمال، على أن يتم الانتهاء منها فى شهر يناير القادم 2014، وذلك ضمن ميزانية وزارة الشباب.

كما افتتح الوزير، مركز شباب قرية سنهور المدينة مركز دسوق، وتفقد مبنى الإدارة والمكتبة وصالة الجيم وصالة تنس الطاولة وملعب كرة القدم المزود بالنجيل الصناعى، وقرر تزويد المركز بغرف خلع ملابس وإضاءة ودورات مياه وماكينة قص نجيل فى حدود 200 ألف جنيه.

كما أعلن الوزير، عن إنشاء سور حول مركز شباب قرية شنو مركز كفر الشيخ، وتزويد ملعب كرة القدم بالنجيل الصناعى، وإنشاء الدور الأرضى على نفقة المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لافتتاح وزيارة عدد من مراكز الشباب بدائرة المحافظة برفقة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة والسكرتير العام، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والوفد المرافق للوزير من وزاره الشباب ورؤساء المراكز والمدن.



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