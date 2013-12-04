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انطلاق قوافل التنوير الدعوية بـ"أوقاف" الدقهلية

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انطلاق قوافل التنوير الدعوية بـ"أوقاف" الدقهلية انطلاق قوافل التنوير الدعوية بـ"أوقاف" الدقهلية

تنطلق ظهر بعد غد، الجمعة، قوافل التنوير الدعوية التى ستجوب جميع مساجد قرى مراكز محافظة الدقهلية، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ومحمد إبراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد، وذلك من مسجد مالك الملك بمنطقة دماص بمدينة المنصورة، بمشاركة 40 إماماً وخطيباً بمختلف الإدارات.

وأكد عبد الوهاب أبو العمايم، مدير إدارة أوقاف غرب المنصورة، أن القوافل تهدف إلى تصحيح الأخطاء لفهم منهج الإسلام الصحيح ونشر القيم الحميدة لتوحيد بين الناس والدعوة الصف ونزع فتيل الخلاف بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن غدا الجمعة سيكون يوما دعويا كاملا، يشمل دروسا ومحاضرات وندوات دينية.

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