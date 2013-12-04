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البابا تواضروس يستقبل سفراء إيطاليا وأسبانيا وزامبيا لبحث التعاون

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البابا تواضروس يستقبل سفراء إيطاليا وأسبانيا وزامبيا لبحث التعاون البابا تواضروس يستقبل سفراء إيطاليا وأسبانيا وزامبيا لبحث التعاون

استقبل البابا تواضروس الثانى، كلا من السفير الإيطالى بالقاهرة، ماوريسيو ماسارى، السفير رجائى نصر، سفير بزامبيا، وفيديل سينداجورثا، سفير أسبانيا بالقاهرة لبحث علاقات التعاون بين مصر وبلادهم.

وقال مصدر كنسى لـ" اليوم السابع" إن لقاء البابا بالسفير الإيطالى بالقاهرة، ماوريسيو ماسارى استمر قرابة ساعة كاملة، تطرق الحديث خلالها لبحث علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا والكنيسة القبطية والفاتيكان خاصة عقب زيارة البابا تواضروس للقاء البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وتطرق أيضا للقاء السفير مع اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، والدكتور أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، أمس حيث استعرض معهم ما تم إنجازه من أعمال من خلال برنامج التعاون من أجل التنمية والتعاون الإيطالى بشكل خاص على موضوع التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة فى عمليات إدارة المخلفات.

والتقى البابا مع السفير رجائى نصر، سفير مصر بزامبيا، كما التقى مع فيديل سينداجورثا، سفير أسبانيا بالقاهرة، وتطرق اللقاء لبحث التعاون بين أسبانيا ومصر وتوسيع نطاق التعاون التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح السفير الأسبانى أن بلاده مهتمة بمصر خاصة فى قطاع السياحة والاستثمارات.

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مصر 365

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