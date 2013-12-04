مواطن سورى يناشد وزير الخارجية السماح لنساء وأطفال سوريا بدخول مصر

ناشد المواطن محمد راتب النحاس, سورى الجنسية, وزير الخارجية نبيل فهمى، السماح بالنساء والأطفال بدخول الأراضى المصرية وقبول تأشيراتهم.

تلقى "اليوم السابع" اتصالا هاتفيًا من مواطن سورى، يفيد عدم موافقة الجوازات والهجرة بمدينة الإسكندرية تأشيرات الدخول لـ1000 سورى كانوا قد قدموا طلباتهم منذ حوالى شهرين، مشيرًا إلى أنه تحدث لموظف الجوازات، الذى أكد له السماح باستقبال الطلبات مع الرد بالرفض من قبل جهاز الأمن الوطنى، حيث استعجب "النحاس" قبول الطلبات، فى حين أن الرد "مرفوض".

وقال النحاس "مصر وسوريا واحد ولم يكن بين الدولتين طلبات تأشيرة من الأساس"، وطالب "النحاس" وزير الخارجية والمسئولين بالدولة السماح بالنساء والأطفال للدخول بمصر لملاقاة ذويهم نظرًا للحصار والجوع الذى تعانيه سوريا، وقال "أتقدم بمناشدة للسيد وزير الخارجية للسماح بالسيدات والأطفال لدخول مصر، نظرًا لما تعانيه البلاد من حالة حرب أهلية".