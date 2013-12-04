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سلاف فواخرجي تركب موجة الأفلام السّورية وتهجر الدراما

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سلاف فواخرجي تركب موجة الأفلام السّورية وتهجر الدراما سلاف فواخرجي تركب موجة الأفلام السّورية وتهجر الدراما

أتمّت الفنّانة السّورية سلاف فواخرجي يوم السّبت تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "في انتظار الخريف"، مع المخرج السوري جود سعيد، فيما تستعدّ في الوقت الحالي لتصوير فيلم سينمائيّ جديد بعنوان "الأم".
ويعتبر فيلم "الأم" هو الثاني لفواخرجي هذا العام، فيما لم تشارك بأيّ عمل دراميّ لموسم دراما رمضان 2014 حتى اللّحظة. وسيقوم بإخراج الفيلم المخرج السوري باسل الخطيب، وتنتجه المؤسّسة العامّة للسينما في سوريّا.
وتدور أحداث فيلم "الأم" في سوريا مع تصاعد الأحداث العسكرية والأمنية، عبر رصد حياة عائلة متوسطة الحال، تتعرّض لمجموعة من المطبّات والمصائب، بسبب الأزمة الدّائرة في البلاد.

 

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