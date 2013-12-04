زياد برجي: الوقت الآن مناسب لإنطلاقتي الخليجية

أراد الفنان اللبناني زياد برجي العودة إلى الساحة الغنائية بقوة بأغنية خليجية بعنوان "احتريتك"، وهي من كلمات الشاعر يم وألحان زياد نفسه، وقام بتوزيعها الموزع المصري طارق حسيب.

"الكليب" تدور أحداثه حول قصة حب. الفكرة جريئة ، ولكنها تصب في خدمة الأغنية، حسبما قالت المخرجة رندة علم لـ"سيدتي نت"، والتي تعمل على إظهار زياد بصورة جديدة تعتبرها كانت ناقصة في خطواتها السابقة.

"سيدتي نت" زار موقع التصوير والتقى زياد ودارت هذه الدردشة:

من قام بإنتاج الأغنية؟

الشاعر يم نفسه.

هل من خلاف مع "arabbooking" و الـ"MTV"؟

لا، أنا وشركة "arabbooking" عائلة واحدة، ولا شيء بيني وبينهم، وإن لم نتعاون اليوم فمن الممكن أن نتعاون لاحقاً.

لماذا اخترت رندة علم لتخرج لك "الكليب"؟

في ما يتعلق بـ"الكليبات"، لم يكن رصيدي دسماً أو غزيراً. وأنا أرى رندة كيف تظهر بأسلوبها الراقي الفنانين الآخرين، وشعرت أنه يجب أن أقوم بالتصوير معها؛ لأنها حتماً ستعمل على إظهاري بطريقة لائقة.

ألم تتأخر في إصدار أغنية خليجية؟

لم أتعمّد هذا التأخير، فقد كان حظي قليلاً في تقديم اللهجة الخليجية، أما الآن فالظروف مؤاتية، وهناك فكرة سنعمل على تنفيذها، وأتمنى أن يكون دمي خفيفاً على أهلي في الخليج.

ما جديد زياد بعد مسلسل وفيلم "حلوة وكذابة"؟

لدينا مسلسل "حبيب ميرا" مع داليدا خليل، وآمل أن ننجح كما نجحنا سوياً، ونقوم بالتحضير لمسلسل وفيلم جديدين مع شركة "مروى غروب".