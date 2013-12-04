أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معلول لن يتولى تدريب الرجاء المغربي

Google+ Print
معلول لن يتولى تدريب الرجاء المغربي معلول لن يتولى تدريب الرجاء المغربي

لن يتولى المدير الفني التونسي نبيل معلول تدريب الرجاء المغربي وفقا لما أكدته مصادر من النادي لـ(إفي) اليوم.

وكان من المقرر أن يوقع معلول عقدا لقيادة الفريق غدا الاثنين إلا أن المصادر قالت أن معلول لم يتمكن من التوقيع بسبب ارتباطه بعقد آخر مع قناة الجزيرة الرياضية كمحلل حتى نهاية كأس العالم 2014 بالبرازيل.

يشار إلى أن الرجاء المغربي كان أقال مدربه السابق محمد فاخر مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وتقول وسائل اعلام محلية أن هلال الطائر، الذي كان مساعدا لفاخر، سيقود الفريق بصورة "مؤقتة" لحين التعاقد مع مدرب جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع