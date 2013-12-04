معلول لن يتولى تدريب الرجاء المغربي

لن يتولى المدير الفني التونسي نبيل معلول تدريب الرجاء المغربي وفقا لما أكدته مصادر من النادي لـ(إفي) اليوم.

وكان من المقرر أن يوقع معلول عقدا لقيادة الفريق غدا الاثنين إلا أن المصادر قالت أن معلول لم يتمكن من التوقيع بسبب ارتباطه بعقد آخر مع قناة الجزيرة الرياضية كمحلل حتى نهاية كأس العالم 2014 بالبرازيل.

يشار إلى أن الرجاء المغربي كان أقال مدربه السابق محمد فاخر مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وتقول وسائل اعلام محلية أن هلال الطائر، الذي كان مساعدا لفاخر، سيقود الفريق بصورة "مؤقتة" لحين التعاقد مع مدرب جديد.