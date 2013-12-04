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7 وجبات لبناء العضلات ونمو جسم قوي

  • الصحة
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7 وجبات لبناء العضلات ونمو جسم قوي 7 وجبات لبناء العضلات ونمو جسم قوي

يسعى الكثير من الشباب والمراهقين إلى التمتع بعضلات ضخمة وقوية، لتحسين الشكل العام لأجسامهم، وتعزيز قوتهم وقدراتهم فى الدفاع عن النفس، ولتحقيق هذه الحلم ينصح بتناول هذه الأطعمة والتى جاءت بتقرير نشر مؤخراً على موقع "workoutplan".
1.سمك الماكريل: وهو من الأطعمة اللذيذة للغاية وتشبه التونة كثيراً، إلا أنه يتفوق عليها فى احتوائه على كميات كبيرة من الحمض الدهنى الرائع، "أوميجا-3"، ويساهم بجانب العديد من العناصر المغذية الأخرى فى تسريع نمو العضلات.
2.حليب الشيكولاته: وهو يحتوى على قدر كبير من البروتينات سريعة، وسهلة الهضم، ويحتوى على العديد من العناصر التى تعزز تكوين وبناء الجليكوجين الضرورى جداً لنمو العضلات، وكما يساهم هذا الشراب فى الحد من تلف وتكسير العضلات.
3.الخل: وهو يساهم فى بناء العضلات سريعا حيث يسرع وصول العناصر المغذية من الدم إلى العضلات، ويبعدها عن الخلايا الدهنية بالجسم، وكما أنه يساهم فى تكوين الجليكوجين، والذى يعد من العناصر الضرورية لبناء العضلات، كما وضحنا سابقاً.
4.التوت: وهو غنى جداً بالألياف ويساهم فى تعزيز عملية الهضم وضمان استفادة الجسم من جميع العناصر التى يتناولها، وخاصة الضرورية لنمو العضلات، وكما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تساهم بشكل غير مباشر، فى تعزيز دور هرمون الأنسولين فى بناء العضلات.
5. المياه: وهى لها دور رائع للغاية لا يستهان به فى ترطيب الجسم وتحفيز النمو السريع للعضلات.
6.القهوة: وهى من المشروبات الغنية بعنصر الكافيين، والمعروفة بدورها فى تعزيز كفاءة الجسم وتحفيزه على تحمل التدريبات الشاقة لفترات طويلة، وهى من الخطوات الهامة لتحقيق حلم بناء العضلات.
7.الفول الأسود: وهو غنى جداً بالبروتينات والألياف، ومدعم بالعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين "أ" و"ب" و"ك" و"ج"، وتساهم جميع هذه العناصر فى النمو السريع للعضلات بالجسم.

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