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دار الإفتاء تحث المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

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دار الإفتاء تحث المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور دار الإفتاء تحث المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء تحث على المشاركة الفعالة فى جميع الاستحقاقات الديمقراطية، مشددًا على أن التصويت على الدستور سواء بـ"نعم أو لا"، هو علاقة بين الناخب والصندوق.

وأضاف مستشار مفتى الجمهورية فى بيان للدار، بأنه يجب فى المرحلة المقبلة على الجميع التوعية بالدستور وإحداث حالة من الحراك الإيجابى حتى يستطيع المواطن الوصول إلى قرار التصويت بنفسه دون توجيه من أحد، وهذا يعتبر من أهم إنجازات الثورة.

ونفى مستشار مفتى الجمهورية، أن تكون دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بيانًا أو تصريحًا على لسان فضيلة مفتى الجمهورية بتوجيه المصريين نحو التصويت على الدستور سواء بـ"نعم" أو "لا"، واعتبر أن هذا أمر خاص بالمواطن الذى يحدد رأيه فى دستور بلاده، دون أى إملاءات من أحد.

ودعا مستشار فضيلة المفتى الجميع إلى إدراك المرحلة التى تمر بها الآن، والتى تتطلب منا إعلاء المصالح العليا للوطن، ونضعها فوق أى مصلحة شخصية أو حزبية.

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مصر 365

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