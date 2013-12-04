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صلاح أفضل لاعبي بازل أمام تشيلسي ويانج بويز

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صلاح أفضل لاعبي بازل أمام تشيلسي ويانج بويز صلاح أفضل لاعبي بازل أمام تشيلسي ويانج بويز

اختير الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل كأفضل لاعبي الفريق السويسري في مباراتي تشيلسي بدوري أبطال أوروبا ويانج بويز بالدوري السويسري.

وتألق صلاح وسجل هدف الفوز أمام تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي، كما سجل هدفين في تعادل بازل مع يانج بويز 2-2 يوم الأحد.

وجاء صلاح في صدارة أفضل لاعبي مباراة تشيلسي بعد أن حصل على تقييم 5.67، فيما جاء جيوفري سيري دي ثانيا بـ5.58 نقطة.

وعن مباراة يانج بويز تصدر صلاح أفضل اللاعبين بـ5.56 نقطة، وحل كاي فوسر ثانيا بــ4.76 نقطة.

ولم يدخل محمد النني قائمة أفضل خمسة لاعبين في المباراتين رغم تألقه أمام تشيلسي ويانج بويز.

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