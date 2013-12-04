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مفاجأة.. "چل" جديد ومبتكر لعلاج التهابات وآلام المفاصل بدون مادة فعالة

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مفاجأة.. "چل" جديد ومبتكر لعلاج التهابات وآلام المفاصل بدون مادة فعالة مفاجأة.. "چل" جديد ومبتكر لعلاج التهابات وآلام المفاصل بدون مادة فعالة

مفاجأة طبية كبيرة للغاية كشف عنها مؤخراً فريق من الباحثين البريطانيين، حيث توصلوا إلى نتائج جديدة ومثيرة بشأن أحدث العلاجات المستخدمة للحد من التهابات وآلام المفاصل، وهى عبارة عن "جل موضعى" لا يحتوى على أى مادة فعالة، يقوم المرضى بدهنه على المفاصل التى تؤلمهم مرتين فى اليوم، ليقضى بشكل كبير على الآلام، ويُجنب المرضى أى آثار جانبية للأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب غير الاسترويدية "NSAIDs".

وتم التأكد من هذه النتائج من خلال إجراء ستة تجارب إكلينيكية شملت 4000 مريضاً، وثبت فاعلية هذا الدهان الموضعى، والذى يعرف باسم "Flexiseq "، فى الحد من الآلام، وتحسين حركة المفاصل، حيث يعمل كمادة تشحيم وتليين طبيعية للمفاصل، وتتميز بدرجة أمانها المرتفع ولا تسبب أى آثار جانبية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الجل الموضعى يتكون من ملايين القطيرات الصغيرة من ، تعرف باسم الدهون الفوسفاتية، وتنتقل عبر الجلد والأنسجة لتخترق المفاصل، وتعمل على تزييتها وتشحيمها، وتغلقها وتحيطها بطبقة واقية، وبالتالى تستبدل المادة الزيتية اللزجة التى اندثرت عند غالبية مرضى التهاب المفاصل، وبالتالى يقل الاحتكاك بين هذه المفاصل وتزيد قدرتها على الحركة وتنخفض الآلام.

ويتوفر هذا الجل حالياً فى ألمانيا وأيرلندا، وهو من إنتاج شركة "Pro Bono Bio" البريطانية، وحصل على جائزة الابتكار من الاتحاد الفيدرالى للصيادلة الألمان خلال هذا العام، ويبلغ سعره 17 جنيه إسترلينى تقريبا.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Rheumatology "، وهى الدورية الرسمية للجمعية البريطانية لأمراض الروماتيزم، ونشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر ديسمبر الجارى.

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