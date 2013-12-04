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الدوخة وبرود اليدين أحد علامات فقر الدم

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الدوخة وبرود اليدين أحد علامات فقر الدم الدوخة وبرود اليدين أحد علامات فقر الدم

يعانى عدد كبير من المصريين من نقص التغذية، الأمر الذى يصيبهم بالأنيميا، خصوصا لدى الأطفال، مما يعرضهم لمشاكل صحية كثيرة والأنيميا تحدث بسبب انخفاض العدد الطبيعى لخلايا الدم الحمراء، وفقر الدم يتسبب فى نقص الأكسجين الموجود بالجسم، وهناك فقر دم حاد يسبب النزيف الحاد.

وأكد الدكتور أحمد بيبرس خبير التغذية، أن هناك عدة علامات لفقر الدم، منها شحوب البشرة والشعور بضيق التنفس، بجانب الدوخة وبرود اليدين والقدمين، مع الشعور المستمر بالصداع، وفقر الدم قد يحدث بسبب نقص الحديد، مما يؤدى لقلة إنتاج الهيموجلوبين، مما يؤثر على الشخص بشدة.

وأضاف أن هناك فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات التى يحتاجها الجسم كالحديد والفوليك، بجانب الفيتامينات الأخرى التى تؤثر على نشاط وحيوية الجسم، وتسبب العديد من الأضرار له، وقد يكون فقر الدم نتيجة الإصابة بأحد الأمراض كالسرطان أو النقرس.

وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من فقر الدم ناتج عن عدم قدرة نخاع العظم على إنتاج أنواع خلايا الدم الثلاثة، خلايا الدم الحمراء والبيضاء وصفائح الدم، وهذا النوع يشكل خطراً على الحياة، لذا لابد من إمداد الجسم بما يحتاجه من كميات من الحديد لوقايته من فقر الدم الذى يسبب عدد من المشاكل الصحية الضارة له.

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مصر 365