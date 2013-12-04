3 طرق تكشف لك حقيقة زيادتك فى الوزن

أغلبنا يريد التخلص من السمنة، ويذهب مباشرة للبحث وراء طرق التخلص منها، دون البحث عن الأسباب والعوامل الأخرى التى تسيرها وتتحكم فيها.

يقدم الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، طرقاً سهلة ومبسطة لمعرفة أسباب الإصابة بالسمنة، وكشف الأخطاء التى يرتكبها البعض يومياً، والتى تتسبب فى زيادة الوزن، وهى أقصر طرق العلاج وتضاعف نسبة نقصان الوزن بمجرد التعرف عليها وإيقافها.

أولاً قومى بتصوير نفسك فى المنزل على سبيل المثال، لتتعرفى على نمط جسمك ونوعه، هل هو فاعل ومتحرك أم بطئ وغير متحرك، أم متوسط الحركة، أم سريع ومتوتر، وسوف تندهشين لبعض تحركاتك غير المتوقعة، أو ثباتك لفترة طويلة لا تتوقعينها.

ثانياً راقبى عدة أشياء فى يومك وعلى مدار 5 سنوات مضت، نوعيات الطعام التى تعشقينها، ولا يمكنك الكف عن تناولها يوميا، وتدخلينها فى كل وجباتك اليومية باستمرار، فكل ما هو دائم هو سبب المشكلة، بمعنى أن السمنة مشكلة مرضية غير آنية وإنما تراكمية، لذا حددى الأنواع التى تحبينها، ستجدينها سبب سمنتك وزيادة وزنك، على الرغم من أنها قد تكون لا تحتوى على سعرات عالية، ولكن التعود عليها يزيد الوزن بالتدريج.

ثالثا قومى بحصر الأنظمة الغذائية "الريجيم"، الذى قمتى بهم فى السنين الخمس الأخيرة، واحصرى عدد الكيلو جرامات التى تخلصتى منها من خلالهم، والوقت الذى أضعتيه عليهم، وسوف تكتشفين أنك على الرغم من اتباعك لهذه الأنظمة، إلا أنها لم تخفض وزنك بشكل سريع ولم تنقص وزنك كثيرا، وأنك أهدرت وقتا طويلا عليها دون جدوى.

وهذه الطرق تصدم الفتاة بحقيقة وأسباب سمنتها الحقيقية والتى فى الغالب تكون بيديها لا بيد غيرها، ومن هنا إذا توقفت عن هذه الأسباب، تختفى السمنة.

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