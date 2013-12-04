قاربت على الأربعين وغير راضٍ عن أدائى الجنسى.. فماذا أفعل؟

أرسل قارئ يسأل، أنا رجل قاربت على الأربعين، أشعر مؤخراً بأننى غير راضٍ عن أدائى الجنسى، وأننى غير مرضٍ لزوجتى، وتراجعت جاذبيتى بين النساء؟ فهل أعانى من مرض نفسى؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس السابق بجامعة القاهرة، أن هذا الزوج لا يعانى من مرض عضوى على الإطلاق، بل هى حالة نفسية تصيب أغلب الرجال فى أعمار مختلفة، لكنها فى حقبة واحدة، وهى ما بعد سن الشباب، وعلى العكس، فقد يكون الرجل لم يفقد أى شىء، سواء جاذبيته أو أدائه الجنسى، ولكنه غير مقتنع بذلك، فهى حالة نفسية تغير نظرة الإنسان فى نفسه، وقد تصيب بعض الرجال بعد تعرضه لصدمة فجائية نفسية أو عاطفية أو صحية، تجعله يشعر بالعجز.

هذا الشعور المرضى يختلف من حالة إلى حالة، وفى الحالة السائلة، يعانى المريض من حالة هلع وخوف على مستقبله الجنسى والجمالى، وعنصر الجذب الذى كان يملكه ويشعر باختفائه تدريجيا، وهو أمر يؤرق الرجال بالفعل، وقد نجد بعضهم يجنح بعضهم إلى تأكيد صورة ذهنية قديمة لأنفسهم، كان الرجل فيها يرى نفسه "جميلا"، ولكن دون جدوى.

وهى حالة من الهلع المرضى من تناقص جاذبية الرجل بالتدريج بين النساء، ومن الضعف الجنسى وضعف الأداء، وهذه الأمور كلها تحدث نتيجة لبعضها البعض، بمعنى أن الرجل فى هذه السن ويدرك فجأة أن هناك من هم أصغر منه سنا وأكثر منه جذبا وللنساء.

وينصح الدكتور محمود غلاب السائل بأن يزور مختص يعرض عليه حالته ليساعده بالتدريج على تخطى الحالة والاقتناع بقيمته الحقيقية.