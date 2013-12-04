"مصر الخير" توقع بروتوكولاً لتطوير مستشفى حلوان العام

وقعت مؤسسة "مصر الخير" بروتوكول تعاون، مع مصنعى أسمنت حلوان، وطرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، لتطوير مستشفى حلوان العام اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور هشام عطا نائبًا عن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، واللواء ياسين طاهر نائبًا عن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، وبرونو كارى الرئيس التنفيذى لأسمنت حلوان وطرة.

وأوضح الدكتورعلى جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن المؤسسة تبنى النماذج التى تكون قابلة للتكرار، مشيرا إلى أن تكلفة البرتوكول الذى يتم تنفيذه على ثلاث مراحل تتراوح ما بين 16 و20 مليون جنيه.

وأضاف جمعة، أن مؤسسة (مصر الخير) لا تستطيع العمل وحدها لحل المشكلات التى تواجه المجتمع ، مشيرا إلى أنها تعمل فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وغيرها من المجالات من خلال نماذج قابلة للتكرار.

وبين أن البرتوكول يتضمن تطوير المبنى، وتجديده، وإدخال أحدث الأجهزة، وآخر ما وصل من التكنولوجيا والتدريب، مؤكدا ضرورة التعاون لتحقيق النجاح بين الحكومة، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدنى.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير الدكتور علاء إدريس، إن المواطن فى هذه المنطقة يستحق خدمة أفضل، موضحا أن الشراكة الحقيقة بين مصر الخير ووزارة الصحة ومصنعى أسمنت طرة، وحلوان شراكة حقيقة، ولن تنحصر فى توقيع البرتوكول، إنما تمتد للمتابعة لما يتم إنجازه، والارتقاء بالعنصر البشرى، وإدخال أحدث الأجهزة والمعدات.

وأكد، أن أحد أهداف البرتوكول تطوير العنصر البشرى؛ لأنه يمثل أحد عناصر المنظومة فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، آملا أن يكون الجميع رقباء على المشروع.

فى ذات السياق، أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط، أن تضافرجهود المجتمع المدنى مع أجهزة الدولة المختلفة، أصبح ضرورة ملحة حتى نلحق بركب الحضارة والتطور، ونعبر المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضافت الرباط، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى حلوان أحد مستشفيات الحكومية التى تقع تحت إشراف وزارة الصحة، وتقدم الخدمة لنصف مليون متردد سنويا، وتواجه العديد من التحديات التى تعانى منها معظم المستشفيات الحكومية، فى البنية التحية، والأجهزة، والمعدات، والسياسات، والإجراءات، و الموارد البشرية.

وأشارت، إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة فى تطوير المستشفيات العامة التى تخدم أغلبية الشعب المصرى كمستشفى حلوان العام من خلال إضفاء الطابع المؤسسى.

وأوضح، أن المرحلة تتضمن تطوير بعض الأقسام بالمستشفى من البنية التحية، والمعدات، والأجهزة والموارد البشرية.

وأكد، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر الخير، لتحسين الخدمات المقدمة تتخلص فى 3 محاور: الأول دعم قطاع الصحة فى مصر عن طريق تقوية الأنظمة الصحة، وإيجاد وصنع فرص للتعاون لتكامل الأنشطة الحالية، والمستقبلية فى المجال التقنى، والفنى، ووضع السياسات الصحية فى مصر.

والمحور الثانى: تطبيق برامج العدالة الاجتماعية وتنمية قدرات العاملين فى قطاع الصحة، وضمان استدامة رفع جودة الخدمات الصحية وتطبيق الحوكمة والحكم الرشيد.

المحور الثالث: تشجيع التعلم، والابتكار عن طريق عقد ورش عمل دورية تشمل الأطراف المعنية كافة وخلق سياسات صحية متكاملة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، إلى أن المبادرة تسعى لتشجيع البحث العلمى فى المجال الصحى، وذلك للخروج بحلول فعالة، ومبتكرة للمشاكل المتعددة فى هذا القطاع.

ومن جانبه، قال وبرونو كارى، الرئيس التنفيذى لأسمنت حلوان، وطرة إنهم يعملون مع العديد من المؤسسات الأهلية من خلال برامج مختلفة لتطوير المستشفيات والمدارس، موضحا أنهم يتعاونون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة لرفع الوعى، و كذلك مع برنامج الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيكون هناك مشروعات كثيرة لتنمية المجتمع.

وأشار، إلى أن المجتمع المصرى بحاجة ملحة إلى هذه البرامج، ومستعدون للتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لتطوير المجتمع حتى يعيش الناس حياة أفضل.

من جهته، شكر محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد مؤسسة مصر الخير ومصعنى أسمنت طرة والسويس بصفته ممثلا ومتلقى للعملية التى يتم الاتفاق عليها الآن، مشيرا إلى أنها شراكة تتم لأداء خدمة مجتمعية لصالح مواطنى المنطقة الجنوبية.

وأضاف السعيد، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ عن المنقطة الجنوبية ، أنه ممثلا لهولاء المواطنين المتلقين لهذا العمل يوجه الشكر لكل من فكر وساهم فى هذا التطوير، متعهدا بمراقبة العمل بناء على طلب المسئولين، مشيرا إلى أنه سيزور مستشفى حلوان غدا برفقة لجنة متابعة، لتقييمه على وضعه الحالى وزيارة أخرى لها بعد الانتهاء من عمليات التطوير.

وأوضح، أن المستشفى تخدم حلوان، وعدة مناطق مجاورة، و لن يتم عمل تنمية حقيقة وتطوير للمجتمع إلا بمثل هذه الأعمال و ما يمثلها.

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