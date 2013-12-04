مدير طيران الإمارات:نعمل على تشجيع السياحة المصرية بالصين واليابان

أكد سالم العبيد الله، مدير طيران الإمارات، أنه يتم الترويج لمصر من خلال المناطق التى تعمل بها الشركة لتشجيع السياحة إلى مصر، والمساهمة فى جذب السياح إليها بعد تراجعها خلال الفترة الماضية، فى دول مثل شرق آسيا والهند ودول الوطن العربى.

وأضاف العبيد الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليابان والصين من أكثر الدول التى نعمل عليها لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر، بالإضافة إلى باقى الدول التى تعمل بها الشركة.

وأشار العبيد الله إلى أن الأحداث السياسية الأخيرة لم تؤثر على رحلاتنا إلى مصر سوى بنسب طفيفة، حيث كانت سعة الطائرة قبل الأحداث 85%، وانخفضت بعدها إلى 65%، ثم ارتفعت إلى 75% فى الوقت الحالى.

وأكد مدير طيران الإمارات أن الشركة تنظم حاليا 14 رحلة فى الأسبوع إلى مصر، ومستمرون على تلك المعدلات منذ إنشاء الشركة عام 89، ونستهدف زيادة تلك المعدلات خلال الفترة القادمة.

وشدد العبيد الله إلى أهمية جذب الاستثمارات العربية إلى مصر، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر مازال مشجعا، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الإماراتية فى مصر.