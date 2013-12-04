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اختتام فعاليات تدريب "نيزك 3" بين القوات السعودية والفرنسية

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اختتام فعاليات تدريب "نيزك 3" بين القوات السعودية والفرنسية اختتام فعاليات تدريب "نيزك 3" بين القوات السعودية والفرنسية

اختتمت اليوم فعاليات تدريب "نيزك 3" الذى يجمع وحدات من القوات البرية الملكية بنظيرتها الفرنسية، ويركز فى تطبيقاته على القوات المحمولة جوا والرماية بالذخيرة الحية، وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية بتبوك بحضور اللواء الركن فهد بن تركى بن عبد العزيز، نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة.

وأكد اللواء الركن سعد بن عبد الله القرنى، قائد المنطقة الشمالية الغربية، أن تدريب "النيزك 3" أسهم فى رفع القدرات القتالية، واكتساب الخبرات والمهارات فى سبيل الوصول بالقوات السعودية إلى مستوى الاحترافية وتنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

من جانبه، أوضح اللواء الركن أحمد عبد الرحمن الشهرى، أحد ضباط قيادة القوات البرية، أن القوات البرية السعودية تنفذ العديد من التمارين، من بينها تدريب "النيزك 3" المشترك مع قوات الصاعقة المظلية من الجيش الفرنسى، مشيرا إلى مشاركة طيران القوات الجوية فى هذا التمرين.

بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات الدولية فى أركان القوات البرية الفرنسية اللواء لافال أن التمرين فرصة طيبة للمظليين الفرنسيين للعمل مع نظرائهم السعوديين، والاستفادة من الميادين الموجودة بتبوك. مشيدا بالأداء خلال مدة تنفيذ التمرين الذى استمر على مدار أسبوعين.

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مصر 365

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