المؤتمر الشعبى اللبنانى يندد باغتيال أحد قادة حزب الله

ندد "المؤتمر الشعبى اللبنانى" باغتيال القيادى فى حزب الله حسان اللقيس، معتبرا أن الموساد الإسرائيلى يستغل الوضع المضطرب فى لبنان للانتقام من المقاومة وإشعال الفتنة المذهبية فى البلاد.

> وأكد المؤتمر - فى بيان له اليوم - أن أصابع الموساد تقف وراء الجريمة، معتبرا أن إسرائيل التى تتحرك ليل نهار من أجل الإنتقام من المقاومة راعها عدم وصول أزمة لبنان إلى حالة صدام مذهبى مسلح وهى تستغل اضطراب الأوضاع اللبنانية وتصاعد التوتر والعصبيات المذهبية لتنفيذ مخططه ضد المقاومة بإشعال فتنة مذهبية تطيح بوحدة لبنان وعروبته.

> ونوه بالموقف المسئول لقيادة حزب الله فى توجيه الإتهام نحو إسرائيل، مشددا على أن كل مسلم حقيقى لأى مذهب انتمى يدين هكذا أعمال وحشية مثلما يدين كل التفجيرات التى حدثت فى الضاحية الجنوبية وطرابلس والتى لا يستفيد منها إلا اسرائيل ومشروع الأوسط الكبير>