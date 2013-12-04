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49 قتيلا وجريحا بالتفجيرات التى استهدفت مبنى مديرية استخبارات كركوك

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49 قتيلا وجريحا بالتفجيرات التى استهدفت مبنى مديرية استخبارات كركوك 49 قتيلا وجريحا بالتفجيرات التى استهدفت مبنى مديرية استخبارات كركوك

بغداد (أ. ش.أ)

أعلنت دائرة صحية كركوك اليوم الأربعاء، أن حصيلة التفجيرات التى استهدفت مبنى مديرية استخبارات كركوك بلغت 49 شخصا بين قتيل وجريح.

وقال مصدر فى دائرة صحة كركوك إن انفجار السيارة المفخخة والتفجيرين الانتحاريين قرب مبنى مديرية استخبارات كركوك وسط المحافظة اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة، كما أضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكان مصدر أمنى بالمحافظة أفاد فى وقت سابق اليوم بأن عددا من المسلحين تمكنوا من السيطرة على مبنى مديرية استخبارات كركوك بعد مهاجمته، مشيرا إلى أن قوة مشتركة من الأسايش "الأمن الكردية" والبيشمركة تستعد لاقتحام المبنى لغرض تحرير الرهائن وإعادة السيطرة عليه.

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مصر 365