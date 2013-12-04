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الأهلي يستقر على منافسه المغربي قبل المونديال

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الأهلي يستقر على منافسه المغربي قبل المونديال الأهلي يستقر على منافسه المغربي قبل المونديال

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف على مواجهة جمعية سلا المغربي في الثامن من ديسمبر، كاستعداد أخير لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال هادي خشبه مدير قطاع الكرة بالنادي الأحمر إنه قد تم الاتفاق علي استبدال مواجهة المغرب الفاسي بمواجهة سلا.

لجنة الكرة بحثت عدد من أسماء الفرق التي ليواجهها المارد الأحمر بدلا من الفاسي حتي استقر الجهاز الفني علي سلا.

وكان يوسف قد رفض مواجهة الوداد البيضاوي أو المغرب الفاسي نظرا لقوة الفريقين، الأمر الذي قد يجعل المواجهة حماسية ويتسبب في إصابة اللاعبين.

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