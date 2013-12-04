رونالدو: تصريحات بلاتيني؟ ردي سيكون في الملعب

(إفي) - صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأنه لن يعلق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ميشيل بلاتيني، مبينا أن رده سيكون داخل الملعب.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة (أس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، حيث قال كريستيانو: "أنا لا أرى أنها كانت استفزازية (في إشارة إلى تصريحات بلاتيني). أنا لن أرد عليه وسيكون ردي داخل الملعب".

ورفض كريستيانو الكشف عما إذا كان يعتزم حضور حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2013 ، الذي سيقام في 13 يناير المقبل بقصر المؤتمرات في مدينة زيورخ السويسرية.

وتأتي تصريحات كريستيانو ردا على ما قاله بلاتيني في حوار خاص مع (أس) أمس عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتمديد الفترة المخصصة للتصويت على جائزة الكرة الذهبية، بالتزامن مع تأهل البرتغال على حساب السويد في الملحق وهي المباراة التي شهدت إحراز صاروخ ماديرا لثلاثية، حيث علّق مازحا بأن هذا الأمر "ربما حدث من أجل إرضاء كريستيانو".

وكان كريستيانو قد عاد إلى مدريد أمس بعد أن سافر إلى مسقط رأسه مدينة فونشال، لمتابعة اللمسات الأخيرة على المتحف الذي سيضم جوائزه ومقتنياته وسيتم افتتاحة في 15 ديسمبر الجاري.