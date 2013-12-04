الرئيس الجديد لجهاز شئون البيئة يزور محميات جنوب سيناء اليوم

يتوجه اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شئون البيئة الجديد لزيارة محميات جنوب سيناء وشرم الشيخ، والتى تعد الزيارة الأولى له منذ توليه الجهاز منذ أسبوعين.

وقال السماك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أهم ملفات المرحلة الحالية التى قام بدراستها ووضع خطط سريعة لها، لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحديثة والبيئة الجديدة، هى ملفات المحميات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بها والطاقة النظيفة والفحم، معلقاً "سنعمل بقوة، فالبلد ﻻ تتحمل تلوث أكثر من ذلك".

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه خلال الفترة الماضية قام بمراجعة كل المهام لكل قطاع من قطاعات الجهاز، للعمل على تغيير الهيكل التنظيمى فى الجهاز بما يتناسب مع التوجهات البيئية الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة تأكيد أن مسئولية الوزارة هى وضع السياسات والحفاظ على وضع مصر الدولى بالنسبة للبيئة، وذلك من خلال استخدام المؤشرات البيئية فى قضية التغيرات المناخية وتأثيرها.