أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الرئيس الجديد لجهاز شئون البيئة يزور محميات جنوب سيناء اليوم

Google+ Print
الرئيس الجديد لجهاز شئون البيئة يزور محميات جنوب سيناء اليوم الرئيس الجديد لجهاز شئون البيئة يزور محميات جنوب سيناء اليوم

يتوجه اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شئون البيئة الجديد لزيارة محميات جنوب سيناء وشرم الشيخ، والتى تعد الزيارة الأولى له منذ توليه الجهاز منذ أسبوعين.

وقال السماك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أهم ملفات المرحلة الحالية التى قام بدراستها ووضع خطط سريعة لها، لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحديثة والبيئة الجديدة، هى ملفات المحميات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بها والطاقة النظيفة والفحم، معلقاً "سنعمل بقوة، فالبلد ﻻ تتحمل تلوث أكثر من ذلك".

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه خلال الفترة الماضية قام بمراجعة كل المهام لكل قطاع من قطاعات الجهاز، للعمل على تغيير الهيكل التنظيمى فى الجهاز بما يتناسب مع التوجهات البيئية الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة تأكيد أن مسئولية الوزارة هى وضع السياسات والحفاظ على وضع الدولى بالنسبة للبيئة، وذلك من خلال استخدام المؤشرات البيئية فى قضية التغيرات المناخية وتأثيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم