بالفيديو. وزير الشباب في زيارته لكفر الشيخ:30 مليون جنية لدعم الإبداع الثقافي ‎

استقبل المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بكتبة صباح اليوم الأربعاء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب في بداية زيارته للمحافظة لبحث المشاكل المتعلقة بقطاع الشباب بالمحافظة.

و أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب في جولته عن قيام حاكم الشارقة بدولة الإمارات الشقيقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عن اعتماد مبلغ مليون دولار لدعم الأنشطة الرياضية في مصر وخاصة وزارة الشباب لدعم مسابقة الإبداع ورصد مبلغ من 20 إلى 30 مليون جنية جوائز لإعادة النشاط الثقافي لشباب الجامعات على مستوى الجمهورية قيمة الجائزة الاولى لكل قسم من المسابقة 50 الف جنية .

كما أضاف الوزير بأنه جارى العمل على إجراء دورى على مستوى الشباب لعدد 480 مركز على مستوى الجمهورية يضم عدد 13 الف لاعب ورصد المكافآت المالية والجوائز العينية من المراكز الفائزة بهدف تنمية قدرات المواهب الشبابية على مستوى الجمهورية.

كما أعلن الوزير أنه في إطار التعاون في وزارة الشباب ومحافظة كفر الشيخ فقد تم الاتفاق على إنشاء عدد45 ملعب لعدد 45 مركز شباب على مستوى المحافظة .

وافتتح الوزير عدد من مراكز الشباب بدائرة المحافظة بعد تطويرها وتجديدها منها مركز شباب قرية محلة القصب مركز كفر الشيخ وأبو زيادة وسنهور مركز دسوق ومركز شباب قبريط مركز فوه وخليج بحرى وبرج مغيزل مركز مطوبس ووضع حجر الأساس لمركز شباب مدينة بلطيم الذى سيقام على مساحة 8400 مترا ، وزار معسكر طلائع الشباب بمصيف بلطيم .

وقد عقد المحافظ والوزير مؤتمرا صحفيا بدأه المحافظ بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له لحرصه على زيارة المحافظة لدعم الأنشطة الشبابية للمحافظة.

كما أكد الوزير على كيفية تنمية المهارات الخاصة بالشباب من خلال إجراء الدورات التدريبية والحوارات واللقاءات نظرا لوجود أكثر من 50مليون مواطن في سن الشباب .. الأمر الذى يتطلب بذل الكثير من الجهد لتغيير النمط القديم واستحداث أساليب جديدة تواكب تطورات العصر والعمل على إنشاء العديد من مراكز الشباب والملاعب لتنمية وثقل مهارات الشباب عن طريق مراكز الشباب البالغ عددها أكثر من 4450 مركز على مستوى الجمهورية جارى العمل على تحسينها ورفع مستوياتها حتى يتمكن الشباب من استخدامها لتنمية مهاراته وقدراته .

و أشاد الوزير بالتطور الكبير الذي تشهده المحافظة خاصة شبكة الطرق وربطها بالطريق الدولي الساحلي وكذلك المنشآت الجديدة خاصة مباني الجامعة والمستشفى الجامعي وتنسيق الشوارع ونظافتها بمدينة كفر الشيخ .

وبالنسبة للعمالة المؤقتة أشار الوزير إلى أنه جارى تثبيت جميع العاملين المتعاقدين بقطاع الشباب وعددهم 16358 على مستوى الجمهورية تم نقلهم على الباب الاول وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم واكد أنه لا وجود لعمالة مؤقتة بدون تثبيت في كفر الشيخ .

كما اضاف الوزير بأنه عند توليه العمل بوزارة الشباب كان هناك عدد 22 مستشارا للوزير السابق تم صدور قرار بعدم توليهم العمل بالوزارة وعدم حضورهم لمبنى الوزارة وان مرتباتهم كانت تكلف الوزارة 280 الف جنية شهريا .

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