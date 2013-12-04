“الأعلى للجامعات”: إجراءات رادعة للمتجاوزين ومن يحاول تعطيل الدراسة سيتم فصله

ترأس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ورؤساء الجامعات، وذلك لمناقشة الأوضاع التي تحدث داخل الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

> تم خلال الاجتماع التشديد على عدم السماح بتعطيل الدراسة، وأن الحرم الجامعي هو محراب للعلم ولابد للعمل السياسي داخلها أن يسير وفقا للضوابط الجامعية ودون أن يؤثر على سير العملية التعليمية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الدولة حريصة على تطبيق القانون وأن التجاوزات من جانب بعض الطلاب سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيالها قد تصل إلى حد الفصل.

> وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى ضرورة عقد ندوات توعية لطلبة الجامعات، لشرح ما تمر به البلاد في هذه المرحلة الصعبة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، ومطالبتهم بالمشاركة في عملية النهوض بالوطن وعدم الإنسياق وراء الدعوات الهدامة ورغبة بعض القوى في استخدامهم كأدوات للتخريب وتعطيل العملية التعليمية.

> وخلال الإجتماع تم التطرق إلى بعض المشكلات المالية التي تواجهها الجامعات، والتي سيتم التنسيق مع وزير المالية للوصول إلى حل بشأنها.