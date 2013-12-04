الجنايات ترفض استئناف المتهمين بحرق مركز العياط .. وتقرر استمرار حبسهم

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط وعضوية المستشارين أحمد عزيز الفقي ، محمد محمود ، عبدالجميد كامل ، رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين في أحداث حريق مركز العياط ، واستمرار حبسهم 15 يومًا، وجاءت أسماء المتهمين الـ3 كالأتى ” “محمد سالم عبدالسلام ، حمادة حسن العدلى ، محمد عبد الوهاب سعد ” .

وكانت تحقيقات تحريات جهاز الأمن الوطني أثبتت تورط المتهمين في المشاجرات بالأحداث والوقائع والمصادمات مع قوات الأمن بعد عزل محمد مرسي ، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى والرعب في المجتمع، ومحاصرة واقتحام منشآت حكومية وشرطية، وحرق مركز شرطة العياط ومبنى المحكمة الجزئي بالمدينة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقنابل مولوتوف، والتعدي على أفراد وقوات الشرطة، واستخدام القوة والعنف ضدهم، وسرقة أسلحة نارية وذخيرة ومهمات حكومية من قسم الشرطة، وتهريب مساجين .

وكان المتهمون قد أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهما لم يحملا السلاح لإطلاق النار صوب قوات الأمن .

كانت المعاينة التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أكدت حرق 14 سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة العياط وتحطيم واجهاته، وإتلاف جميع أدواره العلوية والسفلية، وأنه لا يصلح كمنشأة شرطية، بالإضافة إلى سرقة عدد من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأمناء والضباط والمجندين.